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Hararet yapan otomobilin sıcak su haznesi, sanayide ustanın yüzüne patladı

Usta panikle kaçarken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

14 Haziran 2021 19:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hararet yapan otomobil, tamir için getirildiği sanayide usta kaputu açar açmaz patladı. Usta panikle kaçarken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Oto tamir ustası Hakan Tüccar, hararet yapan otomobilin kaputunu açar açmaz aracın su kazanı patladı. Eli yanan ve büyük panik yaşayan Tüccar, korkuyla dükkanın banyosuna koştu. Uzunca bir süre soğuk suyun altına kalan Tüccar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elinde birinci derece yanık oluşan tamir ustası, çalışamaz hale geldi.

"Elimde 1. derece yanık oluştu"

Olayı anlatan usta Hakan Tüccar, "İş yerine bir müşteri geldi ve aracın hararetinin yüksek olduğunu söyledi. Ben de kontrol amaçlı kaputu açtığım esnada araç patladı. O sırada kolum ve vücudumu kolladım. Elimde 1. dereceden yanık oluştu. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. O esnada yüzümü kolladım, buna şükürler olsun. Araç patladıktan sonra direkt suya girmek istedim. Kendimi 15 dakika soğuk suda tuttum. Aracın su kazanı patladı. Meslek hayatımda bir ilk yaşandı. Kaputu açar açmaz patladı. Şu anda çalışamıyorum. Arkadaşım yardımcı oluyor" dedi.

Patlama anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, oto tamir ustası Hakan Tüccar'ın otomobilin yanına gittiği, kaputu açar açmaz araçta patlamanın meydana geldiği, daha sonra Tüccar'ın panikle içeriye koştuğu görülüyor.

Kaynak: İHA

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