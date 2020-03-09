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Selçuk Mızraklı'ya verilen hapis cezasının ardından o video gündem oldu

09 Mart 2020 18:08

Yerine kayyım atanan ve 140 gündür tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Selçuk Mızraklı’ya örgüt üyeliği suçlamasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. 

Mızraklı'nın kayyımın odasını gösterdiği video gündem oldu

Hapis cezası haberlerinin ardından Mızraklı'nın göreve geldikten sonra, önceki kayyımın makam odasına ait görüntüleri paylaştığı video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Mızraklı 'talan ve israfın göstergesi' olarak nitelediği o görüntülerde kayyım Cumali Atilla’nın kendisine özel bir banyo yaptırdığını söylemişti. 

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