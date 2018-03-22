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Hanefi Avcı: Rüşvet ile serbest kalanlar var, yaygınlaşıyor; bana gelin ben söyleyeyim

22 Mart 2018 17:36

AKP'li Şamil Tayyar'ın "Parayı veren serbest kalıyor" dediği rüşvet iddialarına emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'dan destek geldi. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Avcı, "Rüşvet ile serbest kalanlar var, yaygınlaşıyor" dedi. Şamil Tayyar, "FETÖ borsası var, parayı veren FETÖ'den serbest kalıyor" diyerek rüşvet karşılığı serbest kalanlardan bahsetmişti. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara bu iddiaları canlı yayında Hanefi Avcı'ya sordu. Avcı, yargıda rüşvet karşılığı serbest kalanların olduğunu söyleyerek, bunun giderek yaygınlaştığının altınız çizdi. Avcı, "Çok araştırmaya gerek yok yargıya gidin düzgün insanlara sorun söylerler, avukatlar söylerler, hiçkimse söylemiyorsa bana gelin ben söyleyeyim" diye konuştu. Avcı, yargıdaki rüşvet karşılığı serbest kalan FETÖ şüphelileriyle ilgili şu uyarıları yaptı: "Türkiye genelinde korkunç rüşvet iddiaları var. Bu, iddiaları aşan şekildedir. Böyle ortamlar bunu tetikler, siz olağanüstü yetkiler verip, kimsenin itiraz edemeyeceği görevler ortaya çıkarırsanız kötüye kullanılır. Her türlü yolsuzluk olabilir. Bu iddiaların üzerine ciddiyetle gidilmesi gerekir. FETÖ diye yapılan bir hukuksuzluk varki, insanlar ben kendimi anlatamam para vereyim kurtulayım diyor. FETÖ ile yargılanmaya kalkarsanız karambole gidebilirsiniz. Bunu da herkes kullanmaya kalkıyor. Şu anda İstanbul'da dolaşsanız, yargı mensupları ile de konuşsanız her yerde rüşvet iddiası var. Rüşvet iddiaları çok yaygın. Var bir gerçek, hiç tereddüt yok. Rüşvet ile serbest kalanlar var, yaygınlaşıyor. Çok net. Şu anda müdahil olunması gerekiyor. Bu konuda çok fazla iddia var. Çok araştırmaya gerek yok yargıya gidin düzgün insanlara sorun söylerler, avukatlar söylerler, hiçkimse söylemiyorsa bana gelin ben söyleyeyim. Bu çok daha batağa doğru gidiyor, artıyor çünkü ilgili makamlar bu konuda hassasiyet göstermiyor."

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