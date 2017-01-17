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Hande Yener: Nişanlı olmak çok zevkli, ev kadını moduna sokmayın beni!

17 Ocak 2017 12:27

Kış ve turizm merkezi Uludağ’da düzenlenen ‘Selfy Whitefest 2017’ festivalinin ikinci gününde Hande Yener, hayranlarıyla buluştu. Yener, "Yaşımın 44 olmasına rağmen Türkiye’nin en genç sanatçısı benim" dedi. Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hande Yener, şöyle dedi: "Her ne kadar gazetelerde Hande’nin yanına '44', Cem’in yanına da '32' yazılsa da her okuduğumda eğleniyorum. Ben şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum. Gençlik takıntısı herkes de var anladığım kadarıyla. Özel hayatımla ilgili mutluluğumun sonsuza kadar sürmesini istiyorum ancak yaşıma rağmen Türkiye’nin en genç sanatçısı benim." Elif Güvendik ve Helin Avşar’ın Hande Yener’in kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Ümit Cem Şenol için alaylı eleştiriler yaptığı hatırlatılan Hande Yener, "Televizyonlardaki sabah programlarında eleştiriye açığım. Dalga geçilme, aşağılamayı kabul etmiyorum. Bunlara en güzel cevabı sosyal medya üzerinden veriyorum. Çünkü bu kadar basit konularda 3-5 bin liralık davalar açarak mahkemeleri meşgul etmek istemiyorum onlara. Onların silahıyla cevap vermek en doğrusu. Beni aslında bu konular kızdırmıyor, güldürüyor. Ben mesleki hayallerimle yoluma devam ediyorum" yanıtını verdi. Yener, gazetecilerin "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna, "Bizim nişanımız gibi olur nikahımız herhalde. Ani bir şekilde nişanlı olmak çok zevkli. Şu an tam kendimi genç kız gibi hissediyorken ev kadını moduna sokmayın beni" karşılığını verdi.

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