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Hande Yener: Kalbim şehitlerimizle, ben teferruatım, gündemde sadece şehitlerimiz yer almalı

05 Şubat 2018 15:18

Uludağ'da düzenlenen ‘Selfy Whitefest 2018' kapsamında sahne alan şarkıcı Hande Yener, gündemde sadece şehitlerin olması gerektiğini vurguladı. Sahneye çıkmadan önce kuliste, gazetecilere açıklamada bulunan Yener, “Aslında çok zor günler geçiriyoruz. Sınırda Mehmetçiğimiz bizler için savaşıyor. Yine çok şehidimiz var, aslında gönül hiçbir şey yapmak istemiyor ama bir taraftan işimiz olduğu için devam ediyoruz. Bugünde okuyan öğrencilerimize moral için bu konseri veriyorum, sesimizi kimse kesememeli diye düşünüyorum. Kalbim şehitlerimizle, gündemde şehitlerimizden başka bir şey olmamalı. Ben teferruatım, gündem bu kadar can yakıyorken benim özel hayatımı ya da başkalarının günlük basit konularını konuşmayı yakıştıramıyorum. Umarım yayınlarda daha fazla şehitlere yer verilir” dedi.

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