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Hande Sarıoğlu, hayranına külotlu çorabını hediye etti: "Seni daha çok titreteceğim"

"Ayağının titrediğini hissedebiliyorum"

10 Mayıs 2022 10:59

Sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu HaberTürk yönetiminin tepki gösterdiği ve görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu, Youtube'da yaptığı programda bir hayranına kilotlu çorabını hediye etti. 

Son programında çoraplarına yapılan yorumların ardından harekete geçen Hande Sarıoğlu, takipçilerine külotlu çorap hediye etmeye başladı. Son programında file çorap giyen Hande Sarıoğlu file çorabıyla ilgili gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye edeceğini söyledi. Hande Sarıoğlu bir önceki yayında ince çorabı kazanan kişiyi de yayına davet etti. Konuğun "Çok heyecanlıyım elim ayağım titriyor" sözü üzerine elindeki çorabı genç adamın eline değdiren Sarıoğlu, "Ayağının titrediğini hissedebiliyorum. Şimdi seni daha çok titreteceğim" ifadelerini kullandı.

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