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Hande Ataizi'den Sevda Demirel'in kendisine attığı tokada ilişkin yıllar sonra açıklama

"Bana o olayı yayınlamayacaklarını söylediler, stüdyoya geçtim programı sunmaya devam ettim"

23 Ekim 2020 12:22

Oyuncu Hande Ataizi, Jülide Ateş'in sunduğu '40' programına konuk oldu. Hande Ataizi ve Cem Davran'ın sunduğu "İki Kere Kiki" programında yıllar önce yaşanan tokat olayı, oyuncu Hande Ataizi'ne soruldu. Programın banttan yayınlandığını ve bu tatsız olayın ekrana yansımayacağını düşündüğünü ifade eden Hande Ataizi, Jülide Ateş'in "Hande Ataizi, Sevda Demirel'den o tokadı reyting uğruna mı yedi?" sorusuna şöyle yanıt verdi; 

"Bana o olayı yayınlamayacaklarını söylediler"

"Program banttan çekiliyordu, canlı yayın değildi. Maalesef böyle bir şey oldu. Baktığınız zaman kimin hadsizliği oluyor. Ben orada editörlerin sorduğu soruları sordum onun cevabı bana tokat şeklinde oldu. Ben zaten şok oldum yüzüme yediğim tokatla, gerçekten elim ayağı titredi. O kişi çıkarıldı zaten oradan yollandı. Hadi şov devam ediyor dediler. Bana o olayı yayınlamayacaklarını söylediler. Ben de stüdyoya geçtim programı sunmaya devam ettim. Yıllarca bunun ceremesini çektim. Bu olayın yıl dönümü falan kutluyorlar. Bana bu kadar uzatılacak gibi bir şey gelmiyor. gerçekten şaşırıyorum."

"Tavrımı bozmam"

Ataizi'nin açıklamasından sonra Sevda Demirel'in tokatla ilgili açıklamalarını okuyunca gülme krizine giren Jülide Ateş, "Sevda Demirel kabusunuz oldu mu?" diye sordu. Ataizi,"Yüz kızartıcı bir şey gibi konuşuluyor, ben utanacak bir şey yapmadım sadece gerçek bir soru sordum. Ben şimdi de aynı şey yaşansa karşılık vermem, tavrımı bozmam. İnsan bunu bana açıklasın bu olay neden bu kadar uzadı" diye yanıtladı.

Ataizi,"Sahip olduğunuz şöhreti taşıyamadığınız anlar oldu mu?" sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Genelevin tuvaletin karken yakalanmadım"

"Oldu tabii ki… Ben bir operasyon geçirmiştim burnumdan ve kimsenin olmadığı bir yer diye götürüldüm. Basın gelmeye başladı, tedirgin oldum, hırs yaptım; reklam amaçlı götürülmüştüm ben oraya, onu anladım. Çok çocukça bir şey, şimdi olsa efendi efendi kapıdan çıkar gidersin. Yaşın da verdiği delilikle… Çektirmeyeceğim kendimi diye, tuvalet penceresi buldum ve atlamaya kalktım. Şimdi gülüyorum tabii. Tuvalet penceresine sıkışmış. Genelevin tuvaletinden kaçarken de yakalanmış değilim, yüz kızartıcı bir durum değil. Mekandaki insanların bana yaptıkları kötülükle, ben kazanacağım diye, bir gençlik fevriliğiydi… Şu anda birinin evinde Hande Atazi tuvalet penceresi haberi diye bir magazin ödülü var!"

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