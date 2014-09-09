T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hamile eşini sokak ortasında dövdü

09 Eylül 2014 21:26

İstanbul Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen adam, iki aylık hamile olduğu öğrenilen eşini sokak ortasında saçlarından sürükleyerek dövdü. Sokak ortasında güpegündüz yaşanan şiddet olayına yoldan geçen vatandaşlar bakmakla yetindi. Şahsın karısını öldüresiye dövdüğü sırada yanlarından geçenlerin müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Dakikalar sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis öfkeli kocayı gözaltına almak istedi. Ancak bu sırada araya giren kadın, kocasından şikayetçi olmadığını söyledi.

ETİKETLER

hamiledayak

Diğer Videolar

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma: "Bu kadar cesaretiniz varsa, görevden alınmaya karşı dursaydınız!"

Gaziantep Valisi: Bizimki Türkiye'deki en çirkin valilik binası

Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın

Beren Saat, aldığı ödülü 'İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine' adadı

İstanbul Adliyesi'nde 'Down Cafe' açıldı

Tankerle çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi böyle kurtarıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24