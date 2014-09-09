Hamile eşini sokak ortasında dövdü

İstanbul Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen adam, iki aylık hamile olduğu öğrenilen eşini sokak ortasında saçlarından sürükleyerek dövdü. Sokak ortasında güpegündüz yaşanan şiddet olayına yoldan geçen vatandaşlar bakmakla yetindi. Şahsın karısını öldüresiye dövdüğü sırada yanlarından geçenlerin müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Dakikalar sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis öfkeli kocayı gözaltına almak istedi. Ancak bu sırada araya giren kadın, kocasından şikayetçi olmadığını söyledi.