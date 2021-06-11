T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hamile kadına sokak ortasında şiddet

11 Haziran 2021 10:00

İstanbul Bağcılar'da bir erkek, hamile eşini sokak ortasında yumruk ve tekmelerle dövdü. Sokakta bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın, eşinden şikayetçi olmadı.

Şiddete uğrayan kadın aldığı darbelerle yere düşerken, kadına yerde de vurmaya devam etti. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar adamı uzaklaştırmaya çalıştı. Kadını adamın elinden alan vatandaşlar adamı da başka bir noktaya götürdü. Aldığı darbelerle yerde kalan kadına ilk müdahaleyi sokakta bulunan vatandaşlar yaptı.

Bu sırada vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından şahıs emniyete götürülürken kadın kocasından şikayetçi olmadı.

 

İstanbul BağcılarHamile kadına şiddet

Diğer Videolar

“Düğüne gittim” diyen THK Kayyım Heyeti Başkanı’ndan yeni açıklama: Düğüne değil nikâha gittim

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Temmuz 2021

Hindistan'da toprak kayması: Yol çöktü, 204 kişi mahsur kaldı

CHP'li Mahmut Tanal paylaştı: Elektrik faturaları toplu halde cami avlusuna bırakıldı

Yangından etkilenen mahallelerde tahliye işlemi sürüyor

Akşener: Beceriksizlikte bir dünya markası olan Orman Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım; bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24