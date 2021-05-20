Hamallık yapan vatandaş: Sokağa çıkma yasağında 5 kez ceza yedim

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Salgın, yasaklar, anlamsız cezalar en çok hamalları etkiledi" notuyla hamallık yapan bir vatandaşın dert yandığı anları paylaştı. Hamallık yapan bir vatandaş, "Sokağa çıkma yasağında 125 liralık işe gittim. 3150 lira ceza yedim. Kısıtlamalarda 5 kez" dedi.

Ağbaba videoya şu notu düştü;

"Salgın, yasaklar, anlamsız cezalar en çok 'hamalları' etkiledi. - 'Evden çıkamadığı' için işsiz kalanlar, - Gelir desteği olmadığı için aç kalanlar, - Sokağa çıkma yasağından defalarca ceza yiyenler.. İktidarda 'sokak emekçiler, hamallar nasıl geçinecek' diye düşünen olmadı"