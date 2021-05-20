T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hamallık yapan vatandaş: Sokağa çıkma yasağında 5 kez ceza yedim

"125 liralık işe gittim, 3150 lira ceza yedim"

20 Mayıs 2021 14:08

T24 Video Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Salgın, yasaklar, anlamsız cezalar en çok hamalları etkiledi" notuyla hamallık yapan bir vatandaşın dert yandığı anları paylaştı. Hamallık yapan bir vatandaş, "Sokağa çıkma yasağında 125 liralık işe gittim. 3150 lira ceza yedim. Kısıtlamalarda 5 kez" dedi. 

Ağbaba videoya şu notu düştü; 

"Salgın, yasaklar, anlamsız cezalar en çok 'hamalları' etkiledi. - 'Evden çıkamadığı' için işsiz kalanlar, - Gelir desteği olmadığı için aç kalanlar, - Sokağa çıkma yasağından defalarca ceza yiyenler.. İktidarda 'sokak emekçiler, hamallar nasıl geçinecek' diye düşünen olmadı"

veli ağbabachpmilletvekilihamalvatandaş

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Temmuz 2021

Afganistan’dan Vietnam’ı andıran kaçış; Türkiye’yi bekleyen riskler

Meclis'te tütün yasağı araştırma önergesi görüşmelerinde gerginlik

Engin Altan Düzyatan: Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun

Düğün konvoyunu bırakıp minibüs şoförünü dövdüler

Taksi, 3 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24