T24 LogoT24 Logo
Haberler

Haluk Levent'ten Karabük'te yapılması planlanan HES inşaatına tepki

23 Mart 2018 19:42

Rock müzik sanatçısı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) inşaatına tepki gösterdi. Levent, "Biz Yenice halkıyla beraberiz, yanındayız ve burada HES istemiyoruz" dedi. Rock müzik şarkıcısı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) inşaatına tepki gösterdi. Bugün akşam vereceği konser için Karabük'e gelen Haluk Levent, dünyadaki tür çeşitliliğinin en fazla olduğu 100 ormandan biri olan Yenice ormanlarındaki doğa ve macera tutkunlarının uğrak yeri Şeker Kanyonu'ndaki Şimşir Deresi'ne yapılması planlanan HES inşaatına karşı çıkan Yenice Platformu üyeleriyle buluştu

ETİKETLER

haluk leventkarabükhes inşaatıkarabük&#39;te hes inşaatı

Diğer Videolar

Vuhan'daki sağlık ekiplerinin, koronavirüs hastalarına moral vermek için şarkı söylediği anlar

Koronavirüs için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin hızlandırılmış görüntüleri yayınlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e dayanışma mesajı

Geometri dersini öğrencilerine 'erik dalı' ve 'fidayda' eşliğinde anlatıyor

Gergerlioğlu'dan haber ajansına yalanlama: İtibar cellatlığına dönüşen habercilik anlayışı beni üzmüştür

'Yüksek sinyal' gerekçesiyle adliyeye alınmayan avukat Tamer Doğan üstünü çıkarmak zorunda kaldı; duruşmasını kaçırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24