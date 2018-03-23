Haluk Levent'ten Karabük'te yapılması planlanan HES inşaatına tepki

Rock müzik sanatçısı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) inşaatına tepki gösterdi. Levent, "Biz Yenice halkıyla beraberiz, yanındayız ve burada HES istemiyoruz" dedi. Rock müzik şarkıcısı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) inşaatına tepki gösterdi. Bugün akşam vereceği konser için Karabük'e gelen Haluk Levent, dünyadaki tür çeşitliliğinin en fazla olduğu 100 ormandan biri olan Yenice ormanlarındaki doğa ve macera tutkunlarının uğrak yeri Şeker Kanyonu'ndaki Şimşir Deresi'ne yapılması planlanan HES inşaatına karşı çıkan Yenice Platformu üyeleriyle buluştu