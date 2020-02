Haluk Levent'e dünyaca ünlü prodüktörden 'Orta Doğu' daveti

Haluk Levent, Orta Doğu çocukları için organize edilen dünya çapındaki bir konser projesi için davet aldı. İngiltere'de Madonna, Tom Jones, Emeli Sande, Take That grubu ve daha bir çok müzisyenlerle çalışan prodüktörlük yapan Nikcy Brown, şarkıcı Levent'i konsere gönderdiği bir video ile davet etti. Haluk Levent, sosyal medya hesabından Brown'un gönderdiği videoyu paylaşarak "Madonna, Tom Jones, Emeli Sande, Take That grubu ve daha bir çok müzisyenle çalışan, Londra'da prodüktörlük yapan Nicky Brown beni Londra'ya davet etti. Orta Doğu çocukları ile ilgili büyük bir konser projesi var. Dünyaya açılıyorum. Lütfen benimle muhatap olmayın" ifadeleriyle takipçilerine duyurdu. Levent'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.