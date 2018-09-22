Haluk Levent: Yanlış anlaşılmaya sebep verdim

Şarkıcı Haluk Levent, Kocaeli'de oğluna pantolon alamamasının ardından hayatına son verdiği iddia edilen İsmail Devrim'le ilgili yaptığı “Kaymakamlığa gitseymiş, sorun çözülürmüş” yorumuna gelen tepkilerin ardından, kurucusu olduğu sosyal platform AHBAP'ın başkanlığını bıraktı. Yaşananları anlatmak için bir de video yayılayan Levent, şunları söyledi: “Dün akşam maalesef üzücü bir haber aldık. Kocaeli'de bir baba intihar etmiş ve çok zor koşullarda olduğunu düşündük. Ben de bir tweet attım. AHBAP Kocaeli olarak kesinlikle bu babamızın bıraktığı çocuklara yardımcı olacağız dedik. Çok güzel mesajlar geldi ama şu da oldu, Valiliğin yapmadığını, Kaymakamlığın yapmadığını siz yapıyorsunuz diye. Ben de bunun ardından ‘Arkadaşlar, devleti de küçümsemeyin. Babamız da gitmiş olsaydı bir pantolon, 3-5 kuruş alırdı ama gururuna yediremedi. Babamız yanlış yapmış gibi yanlış anlaşılmaya sebep verdim ve doğru ama niyetim o değildi.”