Haluk Levent ve sağlıkçılar, Koronavirüs'ten hayatını kaybeden sağlıkçılar için türkü söyledi

Türkiye’nin dört bir yanından 18 hekim ve sanatçı Haluk Levent, Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için seslendirdi. 'Sessiz Kahramanlar' adlı projede, Koronavirüs nedeniyle 23 gün yoğun bakımda yatan Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahı Uzman Dr. Selçuk Köse de yer aldı. Video klibe YouTube ve diğer sosyal medya mecralarından erişilebilecek.

Koronavirüse yakalanan ve yaklaşık 23 gün yoğun bakımda tedavi gören Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse, “Bu hastalık, empati yapmamızı sağladı. Hekimler olarak hasta olmanın ne demek olduğunu, yoğun bakım yataklarında yatmanın ne demek olduğunu acı bir şekilde de olsa öğrenmiş olduk. Projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.

Projeye okuduğu şiirle destek olan Haluk Levent de "Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsü bu süreci güzel anlattı. Koronavirüs süreci ve bu süreçte doktorların yaşadıklarını düşününce gerçekten çok iyi bir seçim olmuş" diye konuştu.