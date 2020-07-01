T24 LogoT24 Logo
Haberler

Haluk Levent ve sağlıkçılar, Koronavirüs'ten hayatını kaybeden sağlıkçılar için türkü söyledi

01 Temmuz 2020 16:07

Türkiye’nin dört bir yanından 18 hekim ve sanatçı Haluk Levent, Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için seslendirdi. 'Sessiz Kahramanlar' adlı projede, Koronavirüs nedeniyle 23 gün yoğun bakımda yatan Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahı Uzman Dr. Selçuk Köse de yer aldı. Video klibe YouTube ve diğer sosyal medya mecralarından erişilebilecek.

Koronavirüse yakalanan ve yaklaşık 23 gün yoğun bakımda tedavi gören Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse, “Bu hastalık, empati yapmamızı sağladı. Hekimler olarak hasta olmanın ne demek olduğunu, yoğun bakım yataklarında yatmanın ne demek olduğunu acı bir şekilde de olsa öğrenmiş olduk. Projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.

Projeye okuduğu şiirle destek olan Haluk Levent de "Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsü bu süreci güzel anlattı. Koronavirüs süreci ve bu süreçte doktorların yaşadıklarını düşününce gerçekten çok iyi bir seçim olmuş" diye konuştu. 

ETİKETLER

haluk leventşarkıtürküsöyledisağlıkçılarkoronacoronavirüssalgınpandemi

Diğer Videolar

Gazintep’te orman yangınları

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ağustos 2020

Lukaşenko, protestoların ardından düzenlediği mitingle destekçilerine seslendi

Kocaeli'de bir kişi kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

Canlı yayında TRT muhabirini öptü

Yılmaz Morgül’den gelin arabasına sürpriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

3 gündür Marmara denizinde mahsur kalan balıkçı tesadüfen fark edildi...

Kızının nişanı için biriktirdiği para çöpe atıldı, kamyonu bulup boşalttırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı yol haritasını oluşturdu: Okullara daha fazla temizlik...

İki ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama...

Sağlık Bakanlığı’ndan vaka artış alarmı...

"Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de parti kuruyor"...

ABD Başkan adayı Biden'ın ocak ayındaki Türkiye açıklaması yedi ay...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

3 gündür Marmara denizinde mahsur kalan balıkçı tesadüfen fark edildi...

Kızının nişanı için biriktirdiği para çöpe atıldı, kamyonu bulup boşalttırdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24