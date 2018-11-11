Haluk Levent: Ülkeyi daha güzel hale getirmek için kaçmayın, gelin burada mücadele yapın

Sanatçı Haluk Levent, TV NET'te katıldığı bir programda Türkiye'den gidenlerle ilgili bir soruya “Kendi tercihidir, çocuklarını daha iyi şekillerde okullarda okutmak isteyebilir. Onlara saygı duyuyorum. Ülkeyi daha güzel hale getirmek için kaçmayın, gelin burada mücadele yapın” dedi. Levent, Ayşe Böhürler'in sunduğu Türk Kahvesi programında özetle şunları söyledi: “Hayaller insanoğlunun bir vatan olması. Bütün insanlığın ortak paydada güzel bir çevrede hayat bulması. Hayalimiz o. Hayatlar gerçek. Vatan sevgisi, yaşadığımız coğrafyada bambaşka bir şey. Ben vatana aşık bir adamım. Önüme fırsatlar gelip de vatandaşlık verildiği durumlarda dahi tereddütsüz bir şekilde reddettiğim… Kıbrıs hariç. Diğer ülkelerde tereddütsüz reddettiğim bir durum haline gelmiştir. Yaşadığım coğrafya çok özel. Her zaman bunu dile getiren şarkılar söylüyorum. Ben de bu ülkenin milliyetçisiyim. Ben bayrağına aşık, ülkesine aşık bir adamım. Kendi tercihidir, çocuklarını daha iyi şekillerde okullarda okutmak isteyebilir. Onlara saygı duyuyorum. Ülkeyi daha güzel hale getirmek için kaçmayın, gelin burada mücadele yapın.”