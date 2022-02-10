Haluk Levent’ten Yemeksepeti ve Banabi işçilerine destek ziyareti

Sanatçı Haluk Levent, Yemeksepeti ve Banabi çalışanlarının grevlerinin 10. gününde şirketin genel merkezi önündeki eyleme katıldı. Levent, "Biliyorsunuz 7 yıldır nerede bir grev varsa oraya gider baklava götürürüm. Size de baklava getirdim" dedi.

Yemeksepeti ve Banabi çalışanlarının eylemleri 10. gününe ulaştı. Şirketin Genel Merkezi önünde yapılan eylemlere bugün Sanatçı Haluk Levent de katılarak destek verdi.

Levent, “Biliyorsunuz 7 yıldır nerede bir grev varsa oraya gider baklava götürürüm. Size de baklava getirdim. Umarım en kısa sürede sorunlarınız çözülür” diye konuştu.

Levent’le birlikte işçilere destek verenlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba idi.

Ağbaba, “Yetkililere sesleniyoruz, bu sektörde sendikalaşmanın önündeki engel kaldırılmalı. Yemek Sepeti yönetimi işçilerin haklarını vermeli” ifadelerini kullandı.

Nakliyat-İş Genel Başkanı: Yemeksepeti’nde tüm siparişler yüzde 70 oranında düşmüştür

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da şirketin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, “Kamuoyunun duyarlılığı ve halkın tüketimden gelen örgütlü gücünü göstermesiyle Yemeksepeti’nde tüm siparişler yüzde 70 oranında düşmüştür. Yemek Sepeti direnişçilerine destek veren tüm sanatçılarımıza, yazar ve aydınlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Oyuncu İlyas Salman, bir video ile işçilere destek mesajı iletmiş kamuoyuna da şu çağrıyı yapmıştı:

“Pandemi sürecinde hepimizin imdadına yetişen Yemeksepeti kuryeleri günlerdir mücadele veriyorlar. Ben de işçilerin yanındayım. Sizler de yer alın, Yemeksepeti’nden sipariş vermeyin. İşçilere omuz verin.”

Benzer şekilde Oyuncu Füsun Demirel de işçilere destek mesajında “En zor koşullarda bile bizlere yemek ulaştırmaya çalışan kuryelerin haklı boykotlarının yanındayım. Yağmur çamur demeden direniyorlar, gelin hep beraber destekleyelim, onlar netice alıncaya kadar Yemeksepeti’nden sipariş vermeyelim” demişti.

"Taleplerimiz net"

Öte yandan, işçilerin iş bırakma ve kontak kapatma eylemleri İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Mersin, Denizli, Adana, Mersin, Bolu ve Kütahya gibi çeşitli illerde devam ediyor.

İşçiler taleplerini ise şöyle sıralıyor:

“Taleplerimiz net: 5 bin 500 TL maaş, prim ve yan haklar, haklarını arayan hiçbir işçi ve kuryenin işten atılmaması, iş kolumuzun taşımacılığa geçirilmesi ve sendikal faaliyetin güvence altına alınması.”