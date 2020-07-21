Haluk Levent'ten tepki çeken tweet'i için videolu açıklama

Haluk Levent, 5 gündür kayıp olan ve eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetine ilişkin attığı tweet'e gelen tepkiler üzerine videolu bir açıklama yayınladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan sözlerine açıklama getirdiği videoyu paylaşan Haluk Levent, kullandığı ifadelerin neden tepki çektiğini anlamadığını ifade ederek "Hala, videoyu çekerken de düşünüyorum. Ben nasıl kötü bir şey söylemiş olabilirim" diyen Haluk Levent, "Şiddeti hiçbir zaman meşru görmeyin. Şiddetin olduğu yerden kaçın gitsin. Bütün demek istediğim bu. Başka bir şey demedim ki ben" dedi.

Ne Olmuştu?

Haluk Levent, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetinin ortaya çıkmasının ardından paylaştığı tweet'te “Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip ‘erkeğim benim’ demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz :(” yazmış, Levent'in paylaşımı sosyal takipçileri tarafından "Yoksa ölürsünüz" sözleri nedeniyle tepki toplamıştı.