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Haluk Levent'ten eylem yapan PTT işçilerine ziyaret; hükümet yetkilileriyle görüşecek

23 Ocak 2021 09:07

Sendikalaştıkları için ‘ahlak ve iyi niyet’ kuralı gerekçe gösterilerek işten atılan PTT emekçileri, çözüm olmazsa 1 Şubat’ta Ankara’da eylemlerini sürdürecek.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre işçileri ziyaret eden Haluk Levent, hükümet yetkilileriyle de sorunun çözüm için araya gelecek.

Sendikalaştıkları için Kod 29’la işten atılan PTT emekçileri, 32 gündür İstanbul ve İzmir’de PTT müdürlükleri önünde eylem yapıyor.

Emekçileri dün sanatçı Haluk Levent ziyaret etti ve destek olduğunu söyledi. Levent, “Canlarım herkes bilmeli. Sendikalaşmak anayasal bir haktır. Grev anayasal bir haktır. Nerde bir grev görürseniz işçilere selam verin, destek verin” dedi.

Levent ve PTT emekçileri beraber baklava yedi.

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