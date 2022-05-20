Haluk Levent sokak köpeğiyle yere uzanarak şarkı söyledi

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın yıl dönümü Haluk Levent konseri ile kutlandı. Levent, alana gelen sokak köpeğine sarıldı ve birlikte yere uzanarak şarkı söyledi.

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Manisa’da konser verdi. Levent'in, alana gelen sokak köpeğine sarıldığı ve birlikte yere uzanarak şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi çağrısı ile geniş katılımlı fener alayı düzenlendi. Şehzadeler ilçesinde Tarihi Sultan Camii önünde başlayan ve konserin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşe yaklaşık 5 bin Manisalı katıldı.