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Haluk Levent 'hayatının en bilinçsiz yardımı'nı anlattı

“Görüntüleri gördükçe içim gidiyor"

16 Eylül 2021 15:36

AHBAP derneğinin kurucusu, sanatçı Haluk Levent'in bir hayranı sanatçının 1999 Gölcük depreminde depremzedelere çadır dağıttığı anları paylaştı. Paylaşımı alıntılayan Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı" dedi. 

Sosyal medyada bir Twitter kullanıcısı Haluk Levent’in 1999 Gölcük depreminde çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, “Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş” dedi.

“Görüntüleri gördükçe içim gidiyor"

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu.”

Haluk Levent, geçen günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımla AHBAP derneği başkanlığını bırakacağını ve kendine zaman ayırmak istediğini söyledi.

Levent, “Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurt dışına yerleşiyorum. AHBAP üyeliğim devam edecek. AHBAP'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana” dedi.

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