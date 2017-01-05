Haluk Levent çaldı Fikret Orman söyledi

Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Beşiktaş'ı ziyarete gelen Başkan Fikret Orman, Siyah-Beyazlıları takip eden basın mensupları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Antalya'da bir restoranda düzenlenen yemeğin sürpriz konukları ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ve sanatçı Haluk Levent oldu. Önce sanatçı Haluk Levent, Fikret Orman'ın yanına gelerek doğuştan hasta bir Beşiktaşlı olduğunu söyledi ve başkan ile selfie çekti. Basın mensuplarının isteğini kırmayan Haluk Levent, bir sürpriz yaparak gitarını da getirdi ve başkanla beraber "Akdeniz akşamları" ile "Ben bu gece ölmezsem" şarkılarını söyledi.