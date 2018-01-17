Haluk Levent beraat etti : Tutuksuz yargılandım ama 10 küsür yılda binlerce haber yapıldı

Sanatçı Haluk Levent, "Silahla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak veya üye olmak" ve "Yağma" suçlamalarıyla 19 kişi ile birlikte yargılandığı davada, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden tüm suçlardan beraat etti. Beraatine ilişkin açıklama yapan Haluk Levent, "Bizi çeteci, mafyavari insanlarla göstermişlerdi. Beraat aldığım için çok mutluyum ama geçmişe baktığımda da neden diyordum. Çünkü, özellikle o dönemdeki soruşturmanın savcısının beni görmek istemeyişi zaten kafadan kumpas gibi bir sos gibi koyulmasının bir nevi ifadesi gibi geliyor bana" diye konuştu.