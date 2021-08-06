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Haluk Levent, AHBAP'ın orman yangınları için helikopter kiraladığını duyurdu: Bu gece Türkiye’de olacak

"Yangınlar bitene kadar çalıştırmayı planladık"

06 Ağustos 2021 19:58

Türkiye’nin birçok bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiralayacaklarını duyuran AHBAP derneğinin kurucusu, sanatçı Haluk Levent yeni paylaşımında helikopterin bu gece Türkiye'de olacağını açıkladı.

Helikopterin videosunu paylaşan Levent, "Kazakistan twitinden sonra daha uygun teklifi yapan Fransız Saf-Helico ile anlaşmıştık. Şu gördüğünüz helikopter şimdi havalandı ve bu gece Türkiye’de olacak. Yangınlar bitene kadar çalıştırmayı planladık. İzin konusunda yardımcı olan @TCTarim bürokratlarına teşekkür ediyoruz" dedi. 

Levent konuyla ilgili önceki paylaşımında şu bilgileri vermişti;

“Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan'dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz.”

ahbaphaluk levent

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