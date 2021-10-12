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Haluk Levent: 15 konserlik turne bitti, Rus Kızılordu konserlerinin biletlerini günler öncesinden tükettiniz

12 Ekim 2021 10:07

Sanatçı Haluk Levent, "15 konserlik turne bitti, Rus Kızılordu konserlerinin biletlerini günler öncesinden tükettiniz" dedi. 

Haluk Levent, Rus Kızılordu ile birlikte düzenlediği konserlerin sonuncusunu yaptı. Konserlerin bittiğini duyuran Haluk Levent, dinleyiciye teşekkür etti.

Haluk Levent, "Ve 15 konserlik turne bitti. Rus Kızılordu konserlerinin biletlerini günler öncesinden tükettiniz. Sakarya marşına, İzmir Marşına, Çanakkale’ye hep birlikte yüksek sesle eşlik ettiniz. Gittiğimiz her yerde sevgiyle karşıladınız. Teşekkürler Türkiyem" diye konuştu. 

 

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