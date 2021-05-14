Halkın Kurtuluş Partisi, İsrail hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulundu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), İsrail’in Filistin'e yönelik saldırısına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurarak suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuran HKP Avukatı Doğan Erkan yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslarası sözleşmelere göre savaş suçu işlediğini söyledi.

HKP avukatları, İsrail Devleti, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri hakkında Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)’ne suç duyurusunda bulundu.

İsrail'in saldırılarının aynı zamanda bir soykırım niteliği de taşıdığını dile getiren HKP Avukatı Doğan Erkan, "Netenyahu’nun beyanları var ortada “kanlarıyla bedel ödeyecekler” dolayısıyla bir kan dökme amaçlı bir saldırı yaptığını koyuyor. Biliyorsunuz bir okul yıktı İsrail bu saldırılarda, birden fazla bina yıktı ve İsrail Savunma Bakanı da binalar yıkılmaya devam edecek dedi. Oysa hem Cenevre Sözleşmelerine göre hem Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Birleşmiş Milletlerce kabul edilmiş Roma Statüsüne göre bunlar savaş suçları" diye konuştu

HKP avukatları verdikleri dilekçede, İsrail’in Mayıs ayı boyunca Filistin’de doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları olduğuna dikkat çekti. İsrail Devletinin Soykırım Suçu işlediği vurgulanan dilekçede, “Tüm bu sivil ölümlerinin, topluca insanların yurtlarından ve evlerinden uzaklaştırılmasının, insanların yaşam olanaklarının ellerinden alınmasının failleri de yukarıda isimleri verilen İsrail Devletinin yöneticileridir. Bu kişiler yönlendirdikleri askeri güçlerle ve sivillerin ölümlerine neden oldukları için uluslararası savaş suçu işledikleri gibi; bir halkın, Filistin Halkının, topyekûn imhasını hedefledikleri için de SOYKIRIM SUÇU işlemektedirler” denildi.

HKP avukatları, İsrail Devleti yetkililerinin “Savaş Suçu” ve “Soykırım Suçu” kapsamında yargılanmasını talep etti.

Dilekçenin devamında şu ifadelere yer verildi:

“İsrail Devletinin, 1948 yılından beri yayılmacı bir politika izleyerek Filistin Halkına yönelik nasıl imha, yok etme politikaları izlediği herkes tarafından bilinmektedir. Bugüne kadar hiçbir uluslararası örgüt veya kurum bu insanlık dışı yöntemlerle uygulanan yayılmacılığı durduramamıştır. İsrail Devletinin milletvekili Ayelet Shaked’in; “Hepsi bizim düşmanımız ve onların kanı bizim elimizde olmalı. Bu öldürülen teröristlerin anneleri için de geçerli. Annelerin oğullarının peşinden gitmeleri adil olur. Ölmeliler ve evleri yıkılmalı ki bir daha terörist yetiştiremesinler” söylemi bu yayılmacılığın ve soykırımcılığın en kısa yoldan ikrarıdır”

Bu acımasız, insanlık dışı saldırıların, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından açık ya da dolaylı biçimde İsrail’e destek verme; teşvik etme politikalarından kaynaklandığı da açıktır. Ancak artık insanlığın acısı tüm bu politik ve ekonomik çıkarların önüne geçmelidir. Çünkü Filistinlilerin acısı, tüm insanlığın acısıdır"

Dilekçe’nin sonuç kısmında şöyle denildi:

“Şikâyette bulunduğumuz İsrail Devletinin yöneticileri tarafından Masum Filistin Halkına yönelik Soykırım ve Savaş suçu işlenmektedir. Bir Halkın topyekûn imhası bu kişiler tarafından planlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır. Bu nedenlerle insanlığın yaşadığı acıların verdiği deneyimlerle ortaya çıkmış evrensel insan hakları kurallarının uygulanması için bu başvuruyu yapmış bulunuyoruz. Bu suçlar cezasız kaldığında insanlık yeniden aynı acıları yaşamaya devam edecektir. Eğer mahkemenin “insanlığa karşı suçlar”ın faillerini yargılama iddiası var ise, İsrail Devleti ve failleri hakkında yargılama yaparak bu iddiasını hukuken hayata geçirmek zorunluluğu vardır” denildi.