Halkçı Liseliler'den, 'Çukurçayır'a lise yapılsın' eylemi

Halkçı Liseliler, Trabzon Çukurçayır’da lise yapılmasını istedi.

Halkçı Liseliler Genel Başkanı Can Tan, Trabzon Çukurçayır’da lise yapılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Tan, sosyal devletlerin en önemli ve en büyük sorumluluğunun öğrenciye eğitim ulaştırma olduğunu vurguladı. Tan, “Bu sorumluluk, eğitim sistemimizde olduğu gibi Çukurçayır’da da sekteye uğramıştır. Eğitim sistemimizdeki baştan savmalık, Türkiye’deki her öğrenciyi etkiliyor” dedi.

“Öğrenciler maddiyat kapısı olamaz"

Tan, Trabzon’un en büyük mahallelerinden Çukurçayır’da neden hala bir lise olmadığını ve bölgedeki öğrencilerin neden daha fazla yol kat edip maddiyatını zorlayarak farklı mahallelere farklı ilçelere okula gitmek zorunda kaldığını sordu. Tan, “Buradan yetkililere sesleniyoruz. Trabzon’da bulunan Çukurçayır’a lise yapılsın hiçbir öğrenci arkadaşımız sizlerin maddi kapısı olamaz” dedi.

Kaynak: ANKA