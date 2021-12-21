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Halkbank: Paramızın gücüne güveniyoruz

Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasında duyurduğu dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ardından dolar, euro ve altında sert düşüş yaşanmıştı

21 Aralık 2021 18:58

Halkbank sosyal medya hesabından “Paramızın gücüne güveniyoruz! Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz” paylaşımını yaptı.
 
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasında duyurduğu dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ardından dolar, euro ve altında sert düşüş yaşandı.
 
Bu gelişmelerin ardından Halkbank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
 
"Paramızın gücüne güveniyoruz! Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz: Ne mutlu bize! Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü Türk Lirası ile halkımız kazanıyor, ülkemiz büyüyor!"
 
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