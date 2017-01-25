Halka'dan korkutan 'Samara' şakası!

Sinema tarihinin en korkunç karakterleri arasında yer alan ‘Halka’ serisindeki Samara, New York’taki bir mağazanın müşterilerini ölesiye korkuttu. Korku serisi ‘Halka’nın merakla beklenen 3. filmine ait fragmanın tanıtımı kapsamında düzenlenen bir kamera şakası, müşterilere heyecanlı anlar yaşattı. New York'taki bir elektronik eşya mağazasında gerçekleştirilen kamera şakasının organizatörlerinin Samara kılığına soktukları kız, sergilenen televizyonlardan birinin arkasına saklandı. Önünde durdukları duvardaki televizyondan çıkan Samara'yı karşılarında gören müşterilerden bazıları çığlık çığlığa bağırırken bazıları da kaçmayı denedi.