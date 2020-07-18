Halk TV'nin ses sisteminde sorun oluştu, yayın yarıda kesildi

HALK TV'de yayımlanan, "Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı" adlı program, sistemdeki sorun yüzünden yarıda kaldı.

HALK TV, önceki gün İstanbul Bakırköy'deki yeni stüdyosuna taşındı. Bakırköy'deki stüdyodan yapılacak olan ikinci canlı yayında teknik sorun çıktı.

Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı adlı programın ilk bölümüne Prof. Mehmet Ceyhan çıktı. Bu sırada canlı yayındaki seste cızırtılar başladı.

İkinci bölümün konuğu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuşurken, cızırtılar daha da arttı. Bunun üzerine sorunu çözmek için reklam arası verildi. Ancak sorun giderilemedi.

Programın yapımcısı Gürkan Hacır, ara sonrası sorunun çözülemediğini belirterek yayını sonlandıracaklarını açıkladı.