Halk TV'deki canlı yayında 'AKP ve Joe Biden' iddiası; İsmail Saymaz şaşırdı

Gazeteci Özlem Gürses, AKP'nin Demokratların adayı Joe Biden'ın seçim kampanyasına kurumsal olarak destekte bulunduğunu, arka kapı faaliyetleri yürüttüğünü iddia etti. Özlem Gürses'in açıklamaları stüdyodaki Sözcü yazarı, gazeteci İsmail Saymaz'ı şaşırttı. Saymaz, "Biden'ın kampanyasına AK Parti bağış mı yaptı?" diye sordu. Gürses'in iddiasına moderatör Gürkan Hacır da "Yazıldı bu" sözleriyle destek verirken Gürses, "Evet evet, yapabiliyorsun bu açık bir şey. Yazıldı bu" şeklinde konuştu.

Saymaz bu sözler üzerine "İyi de arkadaşlar ben bilmiyor olabilirim, cahilliğime verin de, Biden'ı daha düne kadar muhalefeti örgütlemek ile suçlamıyor muydu AK Parti?" dedi. Gürses ise, "Aynı tarihlerde çıktı bu haber hem de..." diyerek yanıt verdi.

Saymaz, bu kez "Kurumsal olarak mı yardım yapmış AK Parti?" diyerek Gürses'e bir kez daha sordu. Gürses ise, "AK Parti'nin oradaki stratejistleri yaptı. ABD'de bir siyasi partiye bağış yapmak yasal bir şey" sözleriyle yanıt verdi.