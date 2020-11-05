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Halk TV'deki canlı yayında 'AKP ve Joe Biden' iddiası; İsmail Saymaz şaşırdı

Özlem Gürses, AKP'nin Joe Biden'ın seçim kampanyasına geçtiğimiz aylarda bağış yaptığını öne sürdü

05 Kasım 2020 11:14

Halk TV'de yayınlanan 'Şimdiki Zaman Siyaset' programında gazeteci Özlem Gürses, AKP'nin ABD yarışlarında Donald Trump'ın rakibi demokrat Joe Biden'ın seçim kampanyasına geçtiğimiz aylarda bağış yaptığını öne sürdü. Gürses, iddia için "Yazıldı bu, bilinen bir şey" ifadelerini kullandı. Sözcü yazarı, gazeteci İsmail Saymaz da bu sözler karşısında şaşırarak "Biden'ın kampanyasına AK Parti bağış mı yaptı?" diye sordu.

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