Halk polise sordu: Vicdanınız rahat mı?

Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için İstanbul Kadıköy'de eylem yapanların gözaltı aracında tutulduğu sırada bir vatandaş polise "Vicdanınız rahat mı, uyuyabiliyor musunuz?" diye sordu. Polis de "Biz valiliğin talimatını uyguluyoruz" karşılığını verince vatandaş, "Tarih sizi yazacak" şeklinde yanıt verdi.

Evrensel gazetesi muhabiri Eylem Nazlıer'in Twitter'da paylaştığı görüntülerde diğer vatandaşlar da otobüsün içinde bekleyenlere "Sizinleyiz" dedi.