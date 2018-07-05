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Halk otobüsü yaşlı adama çarptı. Görüntüleri izleyen mahkeme sürücüyü serbest bıraktı

05 Temmuz 2018 14:37

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Dursun Ali Sesli'nin (86), halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası kayıtlarını emniyete veren sürücü Ercan T. (30), serbest bırakıldı. Kaza, 1 Temmuz Pazar günü, Ereğli- Devrek yolunda meydana geldi. Ercan T. yönetimindeki 67 M 8056 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Dursun Ali Sesli'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Sesli, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde 1 gün sonra hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Ercan T., emniyete kaza anına ilişkin otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarını verdi. Ercan T., ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Dursun Ali Sesli'nin, karşıya geçmek için aniden yola atladığı, otobüs sürücüsünün manevra yapmaya çalışmasına rağmen yaşlı adama çarptığı görülüyor.

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