Halk otobüsü şoförüne "Niye yolcumu alıyorsun" diyerek defalarca vurdu!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi, kendi yolcularını aldığını iddia ettiği halk otobüsünü durdurup sürücüsüne ve yanındaki vatandaşa vurdu. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sekapark’ta bulunan Batı Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D. idaresindeki özel halk otobüsü ile seyir halindeyken yolcu bırakmak için durduğu duraktaki yolcular otobüse binmek istedi.

Halk otobüsü sürücüsü İ.D. yolculara buradaki duraktan yolcu almasının yasak olduğunu söyleyerek araçtan inmelerini istedi. Yolcular yağmur nedeni ile ıslandıklarını söyleyerek otobüsten inmedi. Daha sonra yola devam eden İ.D.’nin aracını otobüs terminaline yakın bir alanda durduran farklı bir kooperatifin yöneticisi olduğu iddia edilen A.D., otobüs sürücüsüne kendilerine ait duraktan aldığı yolcuların parasını vermesini söyleyerek İ.D.’ye defalarca vurdu. İ.D. ve yanında bulunan vatandaşa vuran kişi daha sonra otobüsten indi. İ.D. daha sonra polis merkezine giderek şahıs hakkında şikâyetçi oldu.

Görüntülerde A.D. isimli şahsın halk otobüsüne bindiği görülüyor. A.D.’nin daha sonra İ.D.’ye, “Toprağım hayırdır, neden yolcumu alıyorsun” dediği duyuluyor. “Bir daha benim yolcumu alma” diyen kişi, İ.D'ye ve yanındaki vatandaşa vuruyor. Daha sonra A.D.’nin yanındaki kişiler otobüse binerek şahsı sakinleştirmeye çalışıyor.

"Bizleri kanun mu koruyacak, yoksa kendi emniyetimizi kendimiz mi sağlayacağız?"

Darp edilen halk otobüsü sürücüsünün bağlı bulunduğu Alikahya Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi’nin başkanı İsmail Parlak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Buradan belediye yetkililerine ve emniyet yetkililerine sesleniyorum 5 Nolu Kooperatifin bu terörüne kim dur diyecek bizleri kanun mu koruyacak yoksa kendi emniyetimizi kendimiz mi sağlayacağız” dedi.