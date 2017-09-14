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Halk otobüsü şoförü tartıştığı sürücüyü yumrukladı!

14 Eylül 2017 12:56

İzmir’in Konak ilçesinde, halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan kavgada yumruklar konuşurken, ardı ardına yumruk yiyen aracın sürücüsü neye uğradığını şaşırdı. Olay, saat 15.45 sıralarında Mustafa Sahil Bulvarı Sadık Bey Durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narlıdere-Konak arasında sefer yapan halk otobüsünün şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, aracın sahibi iddiaya göre halk otobüsünün önünü kesti. Bunun üzerine sinirlenen ve otobüsten inen ESHOT şoförü ile otomobil sürücüsü kavga etmeye başladı.

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Halk otobüsü şoförü tartıştığı sürücüyü yumrukladı!

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