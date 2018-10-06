Halk otobüsü şoförü engelli yolcuyu otobüse almadı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şoför ilk başta engelli vatandaş otobüsün önünü keserek kendisini içeriye alması için rampayı açmasını istiyor. Üzerinde engelli işareti bulunan otobüsün şoförü ise vatandaşın yanından daha sonra hızlıca uzaklaşıyor. İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş., engelli yolcuyu otobüse almayan şoförün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Olayı İBB Beyaz Masa'ya bildiren sosyal medya kullanıcılarına ise İBB'den “Konu ile ilgili 1-10665512281 başvuru numarası ile süreci yakından takip ediyoruz. Tarafınıza en kısa süre içerisinde geri dönüş sağlayacağız. İletişiminiz için teşekkür eder, iyi akşamlar dileriz” yanıtı verildi. Kaynak: (www.haber3.com)