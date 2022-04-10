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Halk otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

İtfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmında çıkan yangını söndürdü

10 Nisan 2022 21:26

Karabük’te seyir halindeki şehiriçi halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yangına ilk olarak hortumlarla vatandaşlar müdahale etti.

Aydınlıkevler Mahallesi 504. Cadde’de seyir halinde olan Taner B. idaresindeki 78 BN 350 plakalı halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Taner B., durumu fark edince otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Bu sırada yolun kenarındaki evlerden hortum çeken vatandaşlar, otobüsten yükselen dumanlara su sıkarak müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmında çıkan yangını söndürdü. Yangın sonrası otobüsün motor kısmında büyük maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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