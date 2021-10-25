Halk otobüsü kaza yaptı, 3 mahallenin interneti kesildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki halk otobüsü yol kenarında bulunan internet dağıtım kutusuna çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken, 3 mahallede bir anda internet kesildi.

İslahiye ilçesinde A.Y idaresindeki 27 SB 415 plakalı Karsan marka minibüs, yol kenarında bulunan ve 3 mahalleye fiber internet dağıtımının sağlandığı kutuya çarptı. Kazanın ardından kutuda ve bağlı bulunan fiber kablolarda hasar meydana gelirken çevredeki 3 mahallede internet kesildi. Kazadan sürücü ve minibüste bulunan yolcunun yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, kaza anını anlatan sürücü M.Y., "Araçta yolcum vardı. Öndeki araca vurmamak için manevra yaptım. Mecburen bu kutunun üzerine çıktım. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

Öte yandan, minibüsün çarptığı internet dağıtım kutusundan Dervişpaşa, Fevzi Çakmak, Cevdet Paşa Mahalleri'ndeki kullanıcılara internet sağlandığı, bölgede yürütülen en az 10 günlük çalışmanın ardından yeniden internetin verilmesi bekleniyor.