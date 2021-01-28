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Halk Ekmek kuyruğundaki vatandaş: Ellerim kopsaydı da oy vermeseydim, AK Parti'nin yalanlarından bıktım

28 Ocak 2021 12:32

Gazi Mahallesi'nde ucuz ekmek almak için Halk Ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlar kendilerine uzatılan mikrofona konuşurken zamlardan ve yoksulluktan dem vurdu. 

Evrensel gazetesinin Sultangazi ilçesinde, Gazi Mahallesi'ndeki ekmek kuyruğunda mikrofon uzattığı bir kadın da daha önce AKP'ye oy verdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyonda gördüğünden izlemek bile istemediğini söyleyerek "Artık biz onu görmek istemiyoruz. Keşke ellerim kopsaydı da oy vermeseydim. Halk olarak ben AK Parti'nin yalanlarından bıktım" diye konuştu. 

"İmamoğlu iş yapmasın diye her türlü katakulliyi yapıyorlar" diyen kadın, "Tutturmuş ey cehape ey cehape! Dedikoduyu bırakıp ülkenin ekonomisine baksınlar" dedi. 

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