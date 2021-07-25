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Halil Sezai, komşusunu darp ettiği olay hakkında konuştu: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere inşallah

25 Temmuz 2021 09:14

Şarkıcı Halil Sezai konser esnasında, geçen yıl komşusunu darp ettiği olay hakkında "Kafam güzeldi, gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere inşallah" dedi.

Ünlü şarkıcı Halil Sezai yaz konserleri kapsamında sahne aldı. Konserin bir bölümünde seyirciyle konuşan Halil Sezai komşusunu darp ettiği olayı anlattı.

Geçen sene 67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde kalan şarkıcı “Siz böyle ‘amcacık’ falan diye tanıdınız ama… Ben bunu neden söylüyorum onu da bilmiyorum. Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere. Duygum bu yalan söylemiyorum” dedi.

Sezai’nin sözleri sosyal medyada tepki çekti.

TIKLAYIN - Halil Sezai cezaevi günlerini anlattı: Belki saçma olacak ama iyi geldi; tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı, yurt odası gibiydi
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