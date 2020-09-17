Halil Sezai adliyeye getirildi

Tuzla'da 67 yaşındaki komşunu darp eden Halil Sezai, avukatıyla birlikte polis eşliğinde adliyeye geldi. Sezai’nin savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü.