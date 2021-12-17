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Halil Falyalı cezaevinden tahliye edildi

Sedat Peker'in videolarında gündeme gelen KKTC'li iş insanı Halil Falyalı, ekim ayında polise teslim olmuştu

17 Aralık 2021 18:07

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında gündeme gelen KKTC'li iş insanı Halil Falyalı, cezaevinden tahliye edildi. 

Sedat Peker'in videolarında gündeme gelen KKTC'li iş insanı Halil Falyalı, ekim ayında polise teslim olmuştu. Falyalı, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla serbest kaldığını duyurdu.

halil falyalıcezaevi

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