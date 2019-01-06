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Haliç'te haç çıkarma töreni

06 Ocak 2019 18:13

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen ad) kazandıran kararnameyi Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi. Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlık alma töreni Fener'de bulunan Fener Rum Patrikhanesi'nde yapıldı. Törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Ukrayna kilisesinden yetkililer katıldı. İstanbul'a gelen Petro Poroşenko sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Poroşenko görüşmenin ardından saat 12.00 sıralarında Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Poroşenko'ya eşi Maryna Poroşenko ve Ukrayna'da yeni kurulan birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin lideri seçilen Metropolit Epifaniy de eşlik etti. Kısa bir karşılama töreninin ardından Poroşenko ve beraberindeki heyet, Patrik Bartholomeos'un yanına geçti. Burada yaklaşık 45 dakika görüşen heyet daha sonra patrik Bartholeomos ile tören için tekrar kiliseye geldi. Saat 13.30 sıralarında başlayan tören dua ve ilahiler okundu. Ayinin ardından, Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "Otosefali" statüsü kazandıran "Tomos" adı verilen kararnameyi imzalayarak Başpiskopos Epifaniy'e verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko imzanın ardından teşekkür konuşması yaptı. Poroşenko ile Patrik Bartholomeos kilisenin çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra ikili programı basına kapalı olarak devam etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Poronşenko'nun yarın düzenlenecek haç çıkarma törenine de katılacağı öğrenildi.

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