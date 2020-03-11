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Halı sahadaki görüntüleri gündeme oturan Arda Turan'dan açıklama: Becerebilene tavsiye ederim

11 Mart 2020 10:55

Halı sahada Galatasaraylı eski futbolcularla top oynayan Arda Turan, sosyal medya hesabından, 'Barselona'dan halı sahaya...' yorumları için, "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Becerebilene tavsiye ederim" açıklamasında bulundu.

"Bunda bir şey yok"

DHA'ya da konuşan Turan, boş zamanlarında halı sahada futbol oynadığını ve bundan da keyif aldığını belirtti. 

"5 sene öncede Acun ağabeylerle de yaptığım maçlar konuşuluyordu" diyen Turan, "Birçok futbolcu yazın oynar. Ben de oynuyorum tatil günlerinde de oynamadığım için ve şu anda da bir takımda forma giymediğimden dolayı yine oynarım. Bunda bir şey yok valla" diye konuştu.

"Üst seviyede iyi performans gösterecek durumdayım" 

Aktif futbol hayatından sonra futbolda yöneticilik de düşündüğünü söyleyen Turan, "Vücudum nereye kadar giderse ama şu anda en az 3 yıl daha mutlaka oynamayı düşünüyorum. Gerçekten en üst seviyede çok daha iyi oynayabilirim" ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu?

Arda Turan'ın halı sahada maç yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Tecrübeli oyuncunun Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra adı uzun süre Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.

Galatasaraylı eski futbolcularla oynayan Turan'ın rakipleri arasında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler vardı.

33 yaşındaki futbolcu Arda Turan'ın Bercelona ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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