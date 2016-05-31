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Halepli yaralı çocuk: Kesmeyin cici kıyafetlerimi, daha dün aldık onları...

31 Mayıs 2016 16:36

Suriye rejimi ve Rusya ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerine yönelik hava saldırıları devam ediyor. Sadece 30 Mayıs'ta Halep'e yönelik en az 170 hava saldırısı gerçekleştirildi. Suriye Sivil Savunma Teşkilâtı'na göre 29-30 Mayıs tarihleri arasında, sadece iki günde Halep ve Humus toplam 700 hava saldırısının hedefi oldu. Halep'teki saldırılarda ikisi çocuk en az 15 kişi öldü. Bombardımanların yoğunlaştığı bölgeler Haydariye ve Sahur. Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Ahmet Cemili de, rejimin hava saldırısında yaralanan bir çocuk. Kendisine yapılan ilk müdahale sırasında çekilen görüntülerde Cemili'nin, kanlar içindeki kıyafetleri doktorlar tarafından kesilirken, gözyaşları içinde, "Kesmeyin benim cici kıyafetlerimi. Daha dün aldık onları" dediği duyuluyor.

ETİKETLER

Halepte bombardımanAhmet Cemilikesmeyin benim cici kıyafetlerimi

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