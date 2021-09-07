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Halay çekerken yaşamını yitirdi

 Kameraya da yansıyan olayda Göleli'nin kalp krizi geçirdiği öğrenildi

07 Eylül 2021 09:20

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde sünnet düğününde halay çekerken bir anda fenalaşarak yere yığılan 68 yaşındaki Mikail Göleli hayatını kaybetti.

 Kameraya da yansıyan olayda Göleli'nin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Olaya tanık olan davetlilerden Mehmet Girgin, Mikail Göleli'yi yakından tanıdığını ve çok büyük bir kayıpları olduğunu ifade ederek, "Rahmetli Mikail abi düğüne geldi. Halay başı çekerken o esnada rahatsızlanarak yere düştü. Yere düştükten sonra tabii millet başına toplandı. Telefon açtık ambulans geldi. Hastaneye götürdü. Daha sonra vefatını duyduk. Rahatsızlığı pek yoktu ama yine bir kalp krizi geçirdiğini duyduk. Allah kimsenin başına vermesin, çok büyük bir kayıp" dedi.

Hayatını kaybeden Mikail Göleli'nin cenazesinin memleketi Iğdır'da defnedileceği öğrenildi.

Mikail GöleliHalay çekerken yaşamını yitirdikalp krizi

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