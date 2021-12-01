Halat çarpınca denize düşen gemici kayboldu

Olay, gece saatlerinde Bozhane mevkisi Ereğli Belediyesi limanında meydana geldi. Rulo sac yüklemesi yaptıktan sonra Bulgaristan’a gidecek olan Panama bandıralı ‘Ünzile Ana’ isimli gemi limana demirledi. Bu sırada, olumsuz hava koşulları nedeniyle geminin bağlı bulunduğu halat koptu. Personel Anar Orucov, gemiyi kontrol altına almak için halatı bağlarken başka bir halatın çarpmasıyla denize düştü. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri geldi, dalgıçlar arama çalışması başlattı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Limanda bağlı gemi, yüklemesini yapmış, yola çıkacakmış. Ancak hava muhalefetinden dolayı bizim limanda bekliyormuş. Halatı kopmuş. Bir Azeri gemi personeli o halatı toplamak isterken başka bir halat ona çarpmış. Denize düşmüş. Savcı ve dalgıçlar orada” açıklamasını yaptı.