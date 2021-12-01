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Halat çarpınca denize düşen gemici kayboldu

Dalgıçlar, gemicinin bulunması için arama çalışması başlattı

01 Aralık 2021 15:12

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde limanda demirli geminin personeli Azerbaycan vatandaşı Anar Orucov, halatın çarpması sonucu denize düştü. Dalgıçlar, Orucov'un bulunması için arama çalışması başlattı.

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