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Hakları için Ankara'ya yürümek isteyen Ermenek madencilerine gazlı müdahale; Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin de dahil 30 gözaltı var

Jandarma hakları için Ankara'ya yürümek isteyen madencilere gazlı müdahalede bulundu

25 Kasım 2020 15:47

T24 Haber Merkezi

Karaman Ermenek'te bir yılı aşkın süredir maaş ve tazminatlarını alamayan maden işçileri Ankara'ya yürümek istedi. Jandarma madencilere gazlı müdahalede bulundu. 30 kişi gözaltına alındı. 

Halk TV'nin aktardığına göre; Cenne ve Seba Maden Ocağı işçileri, eylemlerinin 87. gününde Ermenek Güneyyurt Meydanı'nda basın açıklaması yaptıktan sonra Ankara'ya yürümek istedi.

Jandarma madencilerin etrafına barikat kurdu. Daha sonra yürümek isteyen madencilere jandarma müdahale etti. Bağımsız Maden İş'in aktardığına göre 15 madenci gözaltına alındı. 

Sendikanın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Korkmuyoruz! Suç işliyorsunuz! Genel Başkanımız Tahir Çetin ve Uzmanımız Büşra Yılmaz 30 işçi Gözaltına alındı" denildi. 

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin'in eylemde fenalaştığı ve hastaneye götürüldüğü duyurulmuştu. 

 

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