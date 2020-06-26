Hakkındaki iddialara sinirlenen konuk, Müge Anlı'nın üzerine yürüdü!

Müge Anlı, günlerdir çıkan bir yangın sonrası kaybolan 3 kişiyi bulmak için çalışmalara başladı. Kaybolma olayı hakkında konuşan bir konuk sinirlerine hakim olamayınca Anlı'nın üzerine yürüdü. Gerginlik sonrası stüdyoya gelen güvenlik mensupları tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Haftanın 5 günü canlı yayın yapan Müge Anlı, evde çıkan yangın sonrası kaybolan 3 kişiyi bulmaya çalışıyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği olayda Şaban Özcan isimli kişi, Anlı'nın üzerine yürüdü.

Sinop'un Türkeli ilçesinde 22 Nisan 2019'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın sonrası, 1.5 aylık hamile olan 28 yaşındaki Nurten Özkaya, 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya ile eşinin anneannesi 105 yaşındaki Hanife Özcan kayboldu. Herkes ilk başta bu 3 kişinin yangında öldüğünü sandı. Ancak adli tıp ekibi yangından toplanan delilleri incelediğinde 3 kişinin evde olmadığını belirledi.

Olayın başından beri Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya 'çok mutlu bir evlilikleri' olduğunu söylüyordu. Bugün yayına katılan Satılmış Bey'in ortaya attığı iddia ortalığı bir hayli karıştırdı. Satılmış Bey, "Bir köylümüz beni aradı. Bunların çok yakınları. Bana dedi ki 'Abi köye gidince Nurten'in boşanacağını duydum. Bu yangın olmasaymış Nurten ayrılacakmış' dedi" ifadelerini kullandı.

Satılmış Bey, iddiayı dile getiren kişinin Erdal Özkaya'nın dayısının oğlu Şanver Özcan olduğunu açıkladı. Erdal Özkaya dayısının oğlu ile aralarında husumet olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bir anda stüdyoyu karıştıran Erdal Özkaya, Satılmış'ın üzerine yürümeye kalktı. Bunun üzerine stüdyoya güvenlik ekipleri girdi.

"Onda bu kuyruk acısı olduktan sonra çok ev yanar"

Nurten Özkaya'nın arkadaşı Şenay Dalmaz konuşmaya başlayınca stüdyoda bir kez daha tansiyon yükseldi. Şenay Dalmaz, Nurten'in evliliğinde mutsuz olduğunu belirterek şunları söyledi: "Erdal'ın Nurten ile evliliğinin bitme aşamasında olduğunu ben de duydum. Nurten'in 7 yıl süren evliliğinde mutlu bir evliliği olduğunu düşünmüyorum."

Olayın perde arkasında muhtar adayı Şaban Özcan'ın olduğunu iddia eden Şenay Dalmaz sözlerine şöyle devam etti: "Ben bu suçun organize olduğunu düşünüyorum. Aslında muhtarlıkla da ilgisi var. Çünkü öncesinden gelen içlerinde besledikleri kin, nefret ve mühür davasının bu olayı tetiklediğini düşünüyorum. Üstelik seçimden sonra oluyor. Şaban da bu kuyruk acısı olduktan sonra daha çok evler yanar."

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü

'Kuyruk acısı' lafını duyan Şaban Özcan ise sinirlendi. Bir anda oturduğu yerden hızla kalkan Özcan, ortalığı birbirine kattı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Özcan, Müge Anlı'nın üzerine yürüyüp önce parmak salladı sonra da "Bugünden sonra bu yayından gidiyorum. Bu şovcuları dinlediğiniz müddetçe ben burada durmuyorum" dedi.