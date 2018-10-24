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Hakkında taciz davası açılan öğretmenin göreve devam etmesi protesto edildi: Sessiz kalmayacağız!

24 Ekim 2018 00:47

İstanbul Küçükçekmece'deki Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri hakkında öğrencilere tacizden dava açılan coğrafya öğretmeninin göreve devam etmesini protesto etti. akkında taciz davası açılmasına ve pek çok taciz şikayeti almasına karşın söz konusu öğretmenin görevine devam etmesine tepki gösteren öğrenciler bugün öğle saatlerinde yaptıkları eylemde, "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları attı. Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Okulumuzda maalesef bir taciz vakası ve tacizci bir hoca mevcuttur. Kendisi hala görevdedir ve zamanında yaptıklarını şu an da zaman zaman yaptığı kulaktan kulağa dolaşagelmektedir, bilinmektedir. Okulun öğrencileri olarak buna sessiz kalmamız asla ama asla mümkün değildir. Herkesi duyarlı olmaya ve bu durumda ani refleksif olarak gerçekleşebilecek her olay ihtimaline karşın, şiddetle karşı çıkmaya ve karşı gelenlerle beraber olmaya çağırıyoruz."

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