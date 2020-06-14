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'Hakkımızı almak istiyoruz' diyen Somalı maden işçileri: 15 Temmuz'da Ankara'ya gideceğiz

14 Haziran 2020 16:58

Manisa Soma’daki 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciası sonrasında işten kıdem tazminatları ödenmeden çıkarılan maden işçileri geçen yıl başlattıkları yürüyüşün ardından verilen sözün tutulmadığını açıklayarak, 15 Temmuz günü haklarını almak için Ankara’ya gideceklerini duyurdu.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen maden kazası sonucu 301 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağında çalışan ve faciadan sonra gerekçe sunulmadan işten çıkarılan işçiler 5 yıldır kıdem tazminatlarını almayı bekliyor.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen maden kazası sonucu 301 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağında çalışan ve faciadan sonra gerekçe sunulmadan işten çıkarılan işçiler 5 yıldır kıdem tazminatlarını almayı bekliyor. Geçen yıl başlattıkları yürüyüş Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezin tazminatların verileceği sözüyle sonlandırıldı ancak işçiler hala tazminatlarının ödenmediğini belirtiyor.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, “Enerji Bakanı söz vermişti. Tamamının ödeneceğini belirtti ancak hala ödenmedi. Arkadaşlarımız yürüyüşün devamını yapacak. Bize devlet yalan söyledi, sözünü tutmadı diyorlar” dedi.

Sendika önünde açıklama yapan işçiler adına konuşan Çetin Erkalkan, geçen yıl başlattıkları mücadeleden sonuç alamadıklarını belirterek, 24 Haziran günü saat 12.00’da Cengiz Topel Meydanı’nda basın açıklaması yapacaklarını ve 15 Temmuz günü de Ankara’ya otobüslerle gideceklerini söyledi. Erkalkan haklarını alana kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, Bakan Dönmez’e verdiği sözü hatırlattı.

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